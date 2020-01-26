После допросов Порошенко переписал бизнес на сына

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26 января 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Порошенко стоит на коленях спиной к залу на скриншоте дебатов в ходе президентских выборов на Украине

Уголовное дело запахло керосином. И похоже на бывшего президента Украины ситуация дыхнула жареным. Петр Порошенко переписал бизнес на своего сына. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сразу после его провала на выборах, в Киеве завели на Порошенко больше полутора десятков уголовных дел. Теперь украинские журналисты проверили бизнес бывшего президента Украины. Выяснилось, что политик избавился от своих активов.

«После проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко переписал на старшего сына Алексея две группы компаний, которые составляют сельскохозяйственный и кондитерский бизнесы корпорации «Рошен», — сообщили украинские СМИ.

В качестве подтверждения жураналисты продемонстрировали выписки и декларации из официальных ведомств. В документах говорится, что сын Порошенко теперь является главным владельцем 50 фирм, составляющих костяк активов бывшего президента Украины.

Сейчас за Порошенко взялись очень жестко. Следователи расследуют уголовные дела. Некоторое время они даже пригрозили арестовать Петра Порошенко за отказ от явок на допросы.

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