Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

После допросов Порошенко переписал бизнес на сына

, 18:44 [ «Аргументы Недели», , ]

После допросов Порошенко переписал бизнес на сына
Порошенко стоит на коленях спиной к залу на скриншоте дебатов в ходе президентских выборов на Украине

Уголовное дело запахло керосином. И похоже на бывшего президента Украины ситуация дыхнула жареным. Петр Порошенко переписал бизнес на своего сына. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сразу после его провала на выборах, в Киеве завели на Порошенко больше полутора десятков уголовных дел. Теперь украинские журналисты проверили бизнес бывшего президента Украины. Выяснилось, что политик избавился от своих активов.

«После проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко переписал на старшего сына Алексея две группы компаний, которые составляют сельскохозяйственный и кондитерский бизнесы корпорации «Рошен», — сообщили украинские СМИ.

В качестве подтверждения жураналисты продемонстрировали выписки и декларации из официальных ведомств. В документах говорится, что сын Порошенко теперь является главным владельцем 50 фирм, составляющих костяк активов бывшего президента Украины.

Сейчас за Порошенко взялись очень жестко. Следователи расследуют уголовные дела. Некоторое время они даже пригрозили арестовать Петра Порошенко за отказ от явок на допросы.

Читайте также:

Порошенко внезапно посетил Госбюро расследований Украины

На Украине начали проверку телеканала Порошенко за оскорбление Зеленского

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок…

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом…

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обравали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…

//новости ан

В региональном Минздраве сообщили, что четыре человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в районе дома № 50 на улице Казанской в Кирове. Отмечается, что в эпицентр…