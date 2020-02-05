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5 февраля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, государственный секретарь Соединенных штатов Америки в последнее время "показывает все больший реализм". На днях он в перепалке с журналисткой признал, что американцам нет дела до Украины.

"А в Киеве на одной встрече сказал, что для нее "Крым потерян". Так же считают в Париже, Берлине и повсюду в мире. Но от госсекретаря США это исходит впервые", отметил российский сенатор в среду, 5 февраля.

Напомним, ранее АН сообщали, что на Украине до сих пор обсуждают визит госсекретаря США Майка Помпео. В прессу просочились реплики, произнесенные третьим лицом Америки в ходе встреч за закрытыми дверями.