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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: "Помпео показывает все больший реализм"

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков:
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, государственный секретарь Соединенных штатов Америки в последнее время "показывает все больший реализм". На днях он в перепалке с журналисткой признал, что американцам нет дела до Украины.

"А в Киеве на одной встрече сказал, что для нее "Крым потерян". Так же считают в Париже, Берлине и повсюду в мире. Но от госсекретаря США это исходит впервые", отметил российский сенатор в среду, 5 февраля.

Напомним, ранее АН сообщали, что на Украине до сих пор обсуждают визит госсекретаря США Майка Помпео. В прессу просочились реплики, произнесенные третьим лицом Америки в ходе встреч за закрытыми дверями.

АС

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