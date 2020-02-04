Стало известно, что говорил Помпео на Украине

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4 февраля 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Павел Гончар/Keystone Press Agency

На Украине до сих пор обсуждают и анализируют визит госсекретаря США Майка Помпео. В прессу просочились реплики, произнесенные третьим лицом Америки в ходе встреч за закрытыми дверями.

На публике Помпео был улыбчив и дружелюбен. Он сделал все ожидаемые от него заявления о поддержке и помощи Украине со стороны США, рассказал все, что полагается, о «российской агрессии» и о санкциях – все по протоколу, ничего сенсационного. Тем интересней оказалось узнать, что говорил главный американский дипломат в непубличном пространстве.

В частности, выяснились закулисные подробности встречи Майка Помпео с «крымской активисткой» Эминой Джапаровой. Активистка обратилась к главе американской дипломатии с двумя просьбами: «держать Крым в поле зрения внешней политики США» и помочь ей организовать в Вашингтоне международную конференцию по «крымскому вопросу».

«Крым для Украины потерян навсегда. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать. Так что вопрос Крыма закрыт», - ответил госсекретарь США «крымской активистке». При этом, по словам очевидцев, выражение лица Помпео говорило, что Крым явно не входит в число приоритетов американской дипломатии.

Тем не менее, на Украине визит Помпео предпочитают оценивать позитивно и рассматривать его как «сигнал к следующему этапу военной кооперации с США».

Последовавший затем визит Майка Помпео в Белоруссию также наделал много шума.