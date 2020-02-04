Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Стало известно, что говорил Помпео на Украине "не для публики"

, 23:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Стало известно, что говорил Помпео на Украине
Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Павел Гончар/Keystone Press Agency

На Украине до сих пор обсуждают и анализируют визит госсекретаря США Майка Помпео. В прессу просочились реплики, произнесенные третьим лицом Америки в ходе встреч за закрытыми дверями.

На публике Помпео был улыбчив и дружелюбен. Он сделал все ожидаемые от него заявления о поддержке и помощи Украине со стороны США, рассказал все, что полагается, о «российской агрессии» и о санкциях – все по протоколу, ничего сенсационного. Тем интересней оказалось узнать, что говорил главный американский дипломат в непубличном пространстве.

В частности, выяснились закулисные подробности встречи Майка Помпео с «крымской активисткой» Эминой Джапаровой. Активистка обратилась к главе американской дипломатии с двумя просьбами: «держать Крым в поле зрения внешней политики США» и помочь ей организовать в Вашингтоне международную конференцию по «крымскому вопросу».

«Крым для Украины потерян навсегда. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать. Так что вопрос Крыма закрыт», - ответил госсекретарь США «крымской активистке». При этом, по словам очевидцев, выражение лица Помпео говорило, что Крым явно не входит в число приоритетов американской дипломатии.

Тем не менее, на Украине визит Помпео предпочитают оценивать позитивно и рассматривать его как «сигнал к следующему этапу военной кооперации с США».

Последовавший затем визит Майка Помпео в Белоруссию также наделал много шума.

ЛЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Эта история взбудоражила весь Белгород. На Поклонном кресте в центре города обнаружили тело 18-летнего жителя Старого Оскола. В свое время он окончил…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Китайский проект «Небесная река», а точнее строительство грандиозной фабрики по производству «искусственного» дождя - серьезный и опасный эксперимент, который может…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан