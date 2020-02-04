Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Верховная Рада проголосовала за сокращение количества депутатов

, 21:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Верховная Рада проголосовала за сокращение количества депутатов
Верховная Рада на скриншоте youtube-видео

Украинский парламент проголосовал за уменьшение количества народных депутатов на одну треть. Такое решение было принято во вторник 4 февраля.

Обсуждение было бурным. Депутаты много спорили и не соглашались. В итоге за сокращение проголосовали 236 человек. Этого хватило, чтобы одобрение было принято.

В настоящий момент в Верховной Раде заседают 450 депутатов. Согласно новому решению их количество сокращается до 300. Таким образом в украинском парламенте остается две третьи от нынешнего количества депутатов.

Скорее всего, нововведения появятся только в следующем созыве. За нынешнюю Раду электорат уже проголосовал.

Новый украинский парламент уже успел разочаровать не только избирателей, но и непосредственно Зеленского. Это несмотря на то, что в нынешней Верховной Раде большинство кресел заняла пропрезидентская партия "Слуга народа".

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан