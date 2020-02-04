Верховная Рада проголосовала за сокращение количества депутатов

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4 февраля 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Верховная Рада на скриншоте youtube-видео

Украинский парламент проголосовал за уменьшение количества народных депутатов на одну треть. Такое решение было принято во вторник 4 февраля.

Обсуждение было бурным. Депутаты много спорили и не соглашались. В итоге за сокращение проголосовали 236 человек. Этого хватило, чтобы одобрение было принято.

В настоящий момент в Верховной Раде заседают 450 депутатов. Согласно новому решению их количество сокращается до 300. Таким образом в украинском парламенте остается две третьи от нынешнего количества депутатов.

Скорее всего, нововведения появятся только в следующем созыве. За нынешнюю Раду электорат уже проголосовал.

Новый украинский парламент уже успел разочаровать не только избирателей, но и непосредственно Зеленского. Это несмотря на то, что в нынешней Верховной Раде большинство кресел заняла пропрезидентская партия "Слуга народа".