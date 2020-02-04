Госсовет Крыма готовится к переименованию

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4 февраля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели. Крым» ] Источник: Аргументы Недели - Крым

Крым, Севастополь. Фото: Pixabay.com

В Крыму не исключают возможности переименования парламента, чтобы избежать путаницы в названиях с федеральным органом при президенте России – Государственным советом.

Сейчас крымский парламент называется Госсоветом Республики Крым. Возможно, он будет переименован в связи с предложенными Владимиром Путиным поправками в Конституцию России.

«Мы не исключаем этого, но на данную минуту у нас нет никакой информации – комиссия по внесению изменений в Конституцию работает активно, там идут бурные обсуждения, количество предложений зашкаливает. Конечно, мы будем реагировать, если будут указания», - прокомментировал ситуацию спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Эрдогана лично приехать в Крым.