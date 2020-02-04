Госсовет Крыма готовится к переименованию

В Крыму не исключают возможности переименования парламента, чтобы избежать путаницы в названиях с федеральным органом при президенте России – Государственным советом.
Сейчас крымский парламент называется Госсоветом Республики Крым. Возможно, он будет переименован в связи с предложенными Владимиром Путиным поправками в Конституцию России.
«Мы не исключаем этого, но на данную минуту у нас нет никакой информации – комиссия по внесению изменений в Конституцию работает активно, там идут бурные обсуждения, количество предложений зашкаливает. Конечно, мы будем реагировать, если будут указания», - прокомментировал ситуацию спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Эрдогана лично приехать в Крым.