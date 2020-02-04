Поклонская напомнила Эрдогану историю и призвала набраться смелости

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4 февраля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвала его набраться смелости и лично приехать на Крымский полуостров.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает «российскую аннексию Крыма» и до сих пор считает полуостров украинским. В ответ на это Поклонская подчеркнула, что турецкий лидер как никто другой должен знать, что весной 1783 года полуостров стал частью Российской империи.

«Набравшись смелости и приехав в Крым, он увидит, что мы тут не в Мордоре живем: никто нас автоматчиками не пугает и танками передавить не грозится. Мы уже давно Россия. Точнее, ей и не переставали быть. И как соседу этого не знать?» - считает Поклонская.