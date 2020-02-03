Эрдоган: Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины

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3 февраля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Он подчеркнул, что «мы не признаем незаконную аннексию Крыма».

По словам Эрдогана, Турция продолжит «внимательно следить за положением крымских татар» и совместно с властями Украины будет поддерживать крымско-татарских тюрков, которые являются исконными жителями этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана по поводу положения крымских татар в регионе, отметил, что приглашение Эрдогану от Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.