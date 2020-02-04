Визит Путина в Китай остается в планах на 2020 год

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4 февраля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в КНР остается в графике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, год только начался, поэтому рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Он также отметил, что визит Путина в Китай был запланирован на вторую половину года и «этот визит действительно есть в планах». Пока что никаких изменений, даже с учетом коронавируса, нет.

В Китае ожидают государственный визит президента России в 2020 году – об этом в ноябре 2019 года говорила первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.