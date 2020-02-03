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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мишустин поручил следить за ценами в аптеках, которые могут меняться из-за коронавируса

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мишустин поручил следить за ценами в аптеках, которые могут меняться из-за коронавируса
Фото: Михаил Мишустин , kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Известно, что ранее глава правительства внес инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний на территории РФ.

«Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем … В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне», - заявил Мишустин.

По его словам, за этим будет внимательно следить Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор. Премьер добавил, что всем зараженным оказывается необходимая  помощь. 

Ранее Мишустин сообщил, что Россия оставляет за собой право депортировать больных коронавирусом иностранцев. На данный момент в Забайкалье находятся два гражданина КНР с симптомами коронавируса. 

БА

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