Мишустин поручил следить за ценами в аптеках, которые могут меняться из-за коронавируса

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3 февраля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Мишустин , kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Известно, что ранее глава правительства внес инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний на территории РФ.

«Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем … В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне», - заявил Мишустин.

По его словам, за этим будет внимательно следить Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор. Премьер добавил, что всем зараженным оказывается необходимая помощь.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия оставляет за собой право депортировать больных коронавирусом иностранцев. На данный момент в Забайкалье находятся два гражданина КНР с симптомами коронавируса.