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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Глава Керчи после критики Аксенова подала в отставку второй раз

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Керчи после критики Аксенова подала в отставку второй раз
фото: Мая Хужина, Facebook

Глава городского совета Керчи Мая Хужина после слов главы Крыма Сергея Аксенова о том, что пора поставить точку в вопросе об увольнении чиновника, вновь подала в отставку. Отмечается, что первый раз она отозвала свое заявление, назвав поступок «сиюминутной слабостью».

«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления … о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», - сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

При этом вице-спикер списал отзыв заявления об отставке на эмоциональность главы города. По его словам, она сама сказала, что выполнит любое распоряжение Аксенова.

Ранее глава Крыма заявил, что наглость Хужиной зашкаливает и попросил главу администрации Керчи Сергея Бороздина решить данный вопрос до конца дня, иначе он лично приедет и «поставит точку».

БА

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