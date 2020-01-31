Глава Крыма Аксенов не намерен идти на поводу у

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31 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова главы Керченского городского совета Маи Хужиной об отзыве заявления об отставке. Градоначальник считает, что уже пора поставить точку в этом вопросе.

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», - отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что поговорил по телефону с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и попросил до конца дня решить вопрос с увольнением главы и заместителя городского совета, иначе он сам приедет и «поставит точку в этом вопросе».

«Посмотрим, где они смогут после этого работать», - заключил он.

Ранее председатель Керченского городского совета Мая Хужина сообщила, что отозвала свое заявление об отставке, которое подала из-за скандала, вокруг подарков для блокадников.