Глава горсовета Керчи назвала заявление об отставке

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31 января 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Мая Хужина, Facebook

Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина сообщила, что отозвала свое заявление об отставке, которое подала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников. Известно, что чиновники в качестве подарков преподнесли им батоны и медали.

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», - пояснила Хужина.

При этом глава горсовета утверждает, что они вручили ветеранами испеченные собственными руками караимские пироги и провели встречу в теплой атмосфере.

Ранее сообщалось, что Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула в День снятия блокады Ленинграда посетили 11 ветеранов и преподнесли «символические» батоны белого хлеба, что возмутило пользователей в Сети, а также главу Крыма Сергея Аксенова.