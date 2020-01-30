Французы просят власти Крыма помочь переехать на полуостров

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30 января 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что некоторые французские граждане просят власти Крыма помочь переехать на полуостров на постоянное место жительства. Известно, что их родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х гг.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», - рассказал Гемпель, отметив, что приглашает группу французов на территорию полуострова с ознакомительным визитом.

Ранее в Крыму назвали введенные США санкции в отношении полуострова «ковбойской тактикой», которая рассорит их с миром.