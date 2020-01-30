В Крыму назвали новые санкции США

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30 января 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что введенные Соединенными Штатами индивидуальные санкции в отношении полуострова и против компании, которая занимается ж/д перевозками через Крымский мост – это принцип «ковбойской тактики».

«В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, как бы по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности», - отметил Молохов.

По его словам, рано или поздно политика США в отношении России может их поссорить со всем миром. При этом Молохов считает, что Москве не стоит обращать внимание на «пароксизм внешнеполитического маразма» Вашингтона.

Отмечается, что под санкции попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков объяснил решение Европейского союза о введении санкций в отношении нескольких россиян началом «смуты в Европе».