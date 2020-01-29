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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Вице-спикер парламента Крыма объяснил новые санкции "смутой в Европе"

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вице-спикер парламента Крыма объяснил новые санкции
Владимир Бобков, фото: krym.er.ru

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал решение Европейского союза о введении санкций в отношении нескольких россиян, "ответственных" за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

В "чёрный список" попали глава крымского правительства Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.
По словам Бобкова, новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Европе.


Как отметил крымский парламентарий, в Европе царит смута, в Евросоюзе разлад, в нем нет единой политики. "Очередной пакет санкций – это политический демарш", - подчеркнул Бобков.

По его словам, санкции – это продолжение неадекватной политики по отношению Крыму как субъекту РФ.

ИЧ

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