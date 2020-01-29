Вице-спикер парламента Крыма объяснил новые санкции

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал решение Европейского союза о введении санкций в отношении нескольких россиян, "ответственных" за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
В "чёрный список" попали глава крымского правительства Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.
По словам Бобкова, новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Европе.
Как отметил крымский парламентарий, в Европе царит смута, в Евросоюзе разлад, в нем нет единой политики. "Очередной пакет санкций – это политический демарш", - подчеркнул Бобков.
По его словам, санкции – это продолжение неадекватной политики по отношению Крыму как субъекту РФ.