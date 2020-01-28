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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Семеро россиян попали в черный список Евросоюза по Украине

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Семеро россиян попали в черный список Евросоюза по Украине
Фото: Pixabay

Евросоюз решил добавить в черный список по Украине еще нескольких россиян, «ответственных» за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

Совет ЕС в ближайшее время обнародует решение, после чего оно будет опубликовано в официальном журнале сообщества, вступит в силу, тогда и выяснится, кто вошел в этот список. Пока что известно, что в нем семь человек.

Такое решение Евросоюза стало возможным после того, как свое вето с этого вопроса снял Кипр. Он блокировал это незначительное ужесточение санкций на протяжении последних двух месяцев. Киприоты пытались добиться от остальных стран ЕС скорейшего принятия рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ в спорных водах вокруг острова.

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