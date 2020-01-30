ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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30 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. После возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций, подтвердил ранее мониторинговый комитет организации.

Парламентарии из комитета ПАСЕ по мониторингу, который и готовил проект резолюции, отметили, что «определенный прогресс достигнут в реализации Минских соглашений» по Донбассу. К заслугам Российской Федерации отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.

Кроме того, в резолюции отмечается, что в отношении своих финансовых обязательств перед Советом Европы РФ выплатила все причитающиеся взносы.

Ранее заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет ПАСЕ по мониторингу на заседании отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ.

«Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддается на провокации со стороны авторов поправок – делегатов Великобритании и Украины», – сказал он.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ».

«Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать», – добавил Слуцкий.

Накануне Петр Толстой был избран заместителем председателя ПАСЕ.