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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Петр Толстой избран заместителем председателя ПАСЕ

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Толстой избран заместителем председателя ПАСЕ
Петр Толстой. Фото: сайт Госдума РФ

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В поддержку его кандидатуры высказалось 132 парламентария из 252 проголосовавших. Петр Толстой также возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности», – сказал Петр Толстой.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, избрание Петра Толстого на пост заместителя председателя ПАСЕ позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога.

«Петр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках», – резюмировал председатель Госдумы.

ДВа

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