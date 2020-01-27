Часть депутатов ПАСЕ нашла

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27 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Pixabay.com

В самом начале работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты из нескольких национальных делегаций оспорили полномочия российской делегации.

«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на очень веских основаниях», - заявил сегодня литовский депутат Эмануэлис Зингерис. Упомянутых им коллег оказалось около 30, из пяти национальных делегаций.

Зимняя сессия ПАСЕ началась сегодня в Страсбурге и продлится до 31 января. Полномочия российской делегации были в полном объеме восстановлены 26 июня 2019 года, однако наши парламентарии предполагали, что возвращение России понравится далеко не всем.

«Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации», - прокомментировал ситуацию представитель российской делегации Леонид Слуцкий.

Вопрос о продлении полномочий российской делегации будет решаться в среду. К этому времени мониторинговая комиссия ПАСЕ подготовит соответствующий доклад.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возвращение в ПАСЕ украинской делегации.