Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Часть депутатов ПАСЕ нашла "веские основания", чтобы оспорить полномочия российской делегации

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Часть депутатов ПАСЕ нашла
Pixabay.com

В самом начале работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты из нескольких национальных делегаций оспорили полномочия российской делегации.

«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на очень веских основаниях», - заявил сегодня литовский депутат Эмануэлис Зингерис. Упомянутых им коллег оказалось около 30, из пяти национальных делегаций.

Зимняя сессия ПАСЕ началась сегодня в Страсбурге и продлится до 31 января. Полномочия российской делегации были в полном объеме восстановлены 26 июня 2019 года, однако наши парламентарии предполагали, что возвращение России понравится далеко не всем.

«Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации», - прокомментировал ситуацию представитель российской делегации Леонид Слуцкий.

Вопрос о продлении полномочий российской делегации будет решаться в среду. К этому времени мониторинговая комиссия ПАСЕ подготовит соответствующий доклад.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возвращение в ПАСЕ украинской делегации.

ЛЧ

//картина дня

В мире

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Иностранная пресса пишет, что вирус, который практически парализовал Китай и держит в страхе многие страны мира - искусственный и боевой. Он вырвался из секретных лабораторий Уханьского института вирусологии

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году

//новости ан

Жена Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, рассказала, что у экс-супруга «не всё в порядке» с головой и до их развода в 2018 году…

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС. Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных…

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. По предварительным данным, на его борту…

Бабушка российской эстрады Алла Пугачева все молодеет и молодеет. По крайней мере на фотографиях многие замечают, что ее супруг Максим Галкин выглядит уже ненамного…