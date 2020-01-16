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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ
Фото из соцсетей, twitter @Alexey_Pushkov

Сенатор Алексей Пушков не удивился возвращению Украины в ПАСЕ. Он назвал это решение предсказуемым.

 

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Пушков отреагировал на отставку министра обороны Великобритании

"Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось,"- написал Пушков в Twitter.

Парламентарий высказал предположение, что теперь украинские делегаты "как обычно, попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию".

Ранее он прокомментировал решение премьера Терезы Мэй о снятии с должности главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По мнению сенатора, это полный провал министра.

ЕЧ

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