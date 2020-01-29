Выплаты кубанцам с высшими степенями отличия увеличены

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29 января 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На этой неделе состоялась очередная 32-й сессия ЗСК под председательством руководителя регионального парламента Юрия Бурлачко. Участие в ней приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по краю Владимир Андреев.

Депутаты рассмотрели около 40 вопросов.

Первым депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

Документ, внесенный главой региона, представил вице-губернатор Сергей Пуликовский. По его словам, проектом предусмотрено увеличение до 30 тысяч рублей размера ежемесячных выплат обозначенным категориям граждан.

- Принципиально важно обеспечивать поддержку вдов героев. До этого момента они получали существенно меньше, оставшись, при этом, без мужей и обеспечивая семьи, - подчеркнул глава Вениамин Кондратьев

- Символично, что наша работа началась именно с этого вопроса. Год 75-летия Великой Победы объявлен Годом памяти и славы, - отметил Юрий Бурлачко.

Комментируя проект закона, спикер ЗСК также отметил, что в данном вопросе двух мнений быть не может.

- Мы в неоплатном долгу перед людьми, жертвовавшими своей жизнью ради Отечества. Нашу благодарность в их адрес не измерить деньгами. Но и материальная поддержка со стороны общества – это тоже знак внимания, выражение нашей глубокой благодарности за их подвиг, - сказал Юрий Бурлачко.

Депутаты утвердили представленный на голосование законопроект единогласно сразу в двух чтениях.