Пушков считает украинскую трактовку истории

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29 января 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при ООН, который обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. По его словам, он не там ищет.

«Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения он найдёт в киевских трактовках истории войны», - пояснил сенатор в Twitter.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия принимала участие в освобождении концлагеря в Освенциме, но не стал уточнять, что на самом деле это сделали советские солдаты.

Позже Пушков отметил, что в этот раз Зеленский «пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости».