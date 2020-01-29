Фракция «Единой России в ЗСК подвела итоги работы за 2019 год

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29 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итоги работы фракции партии «Единая Россия» в 2019 году подвели в ЗСК. Собрание состоялось под председательством ее руководителя, спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко. В работе собрания принял участие вице-губернатор края Сергей Пуликовский.

Председатель ЗСК выступил на заседании с отчетом о деятельности фракции. Он рассказал о том, что на 11 собраниях фракции было рассмотрено 23 вопроса. Все они касались исполнения Указов Президента РФ, решения обозначенных главой государства в ежегодных Посланиях задач, реализации национальных и партийных проектов, принятой по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева «Стратегии 2030» и выполнения наказов избирателей.

— Наша основная задача – законодательное обеспечение развития региона, – подчеркнул Юрий Бурлачко и добавил, что по инициативе депутатов-единороссов в прошлом году было принято 934 нормативных правовых акта, из которых 247 законов и 687 постановлений, 14 обращений в высшие органы госвласти, обеспечивающих проведение мероприятий по модернизации экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей.

Прошедший год был примечателен большим количеством законодательных инициатив, подготовленных кубанскими парламентариями. Не случайно на декабрьском заседании комиссии Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» по предварительному рассмотрению инициатив федерального уровня Краснодарский край был отмечен как один из самых активных регионов страны.

Приоритетом деятельности фракции в 2019 году была тесная связь с населением. Депутаты на протяжении всего парламентского года активно работали в избирательных округах: провели 969 приемов граждан в региональном и местных отделениях партии, в ходе которых приняли свыше трех тысяч человек. Из 2870 поступивших обращений 1580 взяты на контроль. Самые эффективные формы работы с обращениями рассматривались на собраниях фракции.

Главными задачами на 2020-й год Юрий Бурлачко назвал выполнение обозначенных в Послании Президента страны задач, а также реализацию региональных и партийных проектов.

Деятельность фракции за 2019 год признана удовлетворительной.

Депутаты утвердили план работы парламентской фракции партии «Единая Россия» на первое полугодие 2020 года, представленный первым заместителем руководителя фракции, секретарем Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Гриценко.