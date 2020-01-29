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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил ужесточить наказания за беспорядки в России, как во Франции

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил ужесточить наказания за беспорядки в России, как во Франции
Сергей Цеков, фото с сайта Совета Федерации

Член Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о необходимости ужесточить в России наказания за организацию незаконных митингов и акций протеста. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил,  что в Европе законы более жестки по отношению к организаторам массовых беспорядков.

Недавно акция протеста пожарных в Париже переросла в массовые беспорядки. Некоторые протестующие  провоцировали стражей порядка, что привело к  столкновениям с полицией. Правоохранители были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ в целях обеспечения безопасности граждан и во избежание провокационных действий, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В Москве минувшим летом сторонники Алексея Навального организовали серию незаконных митингов, которые закончились погромами и беспорядками. Участники несанкционированных акций нападали на полицейских и создавали опасность для москвичей и гостей столицы. Московские полицейские действовали по отношению к активистом намного лояльнее, чем их коллеги в Париже, - сравнил Цеков.

По мнению политика, российские власти должны пересмотреть нормы законодательства, регулирующие действия правоохранителей на несанкционированных митингах, а также существенно ужесточить ответственность за организацию подобных мероприятий, - передает iReactor. Сенатор убежден, что люди, которые устраивают незаконные протесты, должны отвечать по всей строгости закона. 

ИЧ

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