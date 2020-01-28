Итальянский телеканал назвал Украину малой Россией

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28 января 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба посольство Украины в Италии

ведущий телеигры L'Eredita на канале RAI Uno на скриншоте youtube-видео

Посольство Украины возмущено. Ведущий крупнейшего итальянского телеканала RAI назвал Украину малой Россией. Киевские дипломаты пошли ва-банк и решились на крайние меры.



Слова итальянского ведущего украинским дипломатам показались «некорректными и даже оскорбительными». Они тут же разразились немедленной твердой позицией.

«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу «L'Eredita» на телеканале «RAI» о том, что «Малая Россия – это второе название Украины», до руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства с требованиями откорректировать такие действия», — заявило посольство Украины в Италии.

Итальянский телеканал на эту твердую позицию не отреагировал. И дипломаты пошли на отчаянный шаг.

«Учитывая то, что до сих пор от канала «RAI» не было получено никакого ответа, принято решение придать публичности дипломатические шаги и выложить письмо на официальной странице Посольства», — пояснили украинские дипломаты.

Теперь RAI однозначно некуда деваться. Вероятно, украинские дипломаты считают, что публикация письма, как минимум, обрушит стоимость акций итальянского телеканала, от него отвернутся рекламодатели и RAI пойдет ко дну.

Подразделения украинского МИД умеют идти на крайние меры. Они уже требовали от Лондона убрать трезубец из пособия по экстремизму. А в США они требовали бойкота российского фильма Т-34. Скоро "твердая украинская позиция" станет поводом для шуток. Примерно так "последнее китайское предупреждение" превратилось в устойчивую фразу. Когда-то Пекин обрушивался с требованиями в адрес Вашингтона. Китайские дипломаты тоже грозили "последними предупреждениями", потом поняли, что над ними смеется весь мир, и прекратили устраивать клоунаду.