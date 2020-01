Киев потребовал удалить

Посольство Украины в Великобритании потребовало от национального антитеррористического управления Великобритании убрать изображение «трезубца» из пособия по борьбе с экстремизмом.

«Помещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно», - написали представители посольства в Twitter.

В сообщении сказано, что дипмиссия не принимает никакие объяснения, а немедленно требует удалить трезубец и принести официальные извинения.

«Любые объяснения неприемлемы», - уточнили они.

