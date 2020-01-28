Кремль: отношения РФ и Украины далеки от нормализации

В Кремле во вторник, 28 января, заявили, что в настоящий момент отношения России и Украины далеки от тренда на нормализацию. Эти данные предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что до нормализации российско-украинских отношений пока далеко, несмотря на недавние контакты президентов двух стран – Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также робкую позитивную динамику в связях политиков.
Ранее Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера о вине СССР во Второй мировой войне оскорбительными.