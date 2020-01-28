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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Кремль: отношения РФ и Украины далеки от нормализации

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

Кремль: отношения РФ и Украины далеки от нормализации
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле во вторник, 28 января, заявили, что в настоящий момент отношения России и Украины далеки от тренда на нормализацию. Эти данные предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что до нормализации российско-украинских отношений пока далеко, несмотря на недавние контакты президентов двух стран – Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также робкую позитивную динамику в связях политиков.

Ранее Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера о вине СССР во Второй мировой войне оскорбительными.

ЕТ

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