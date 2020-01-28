Госдума: Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский буквально "плюнул в лицо" оставшимся в живых ветеранам ВОВ, назвав Советский Союз одним из виновников войны.

Ранее Зеленский заявил, что Советский Союз стал одним из инициаторов Второй мировой войны. Более того, политик не упомянул СССР, говоря об освобождении советскими войсками Освенцима , но рассказал об украинцах, которые принимали участие в операции.

Бальбек заявил, что Зеленскому не следовало "заниматься политиканством" и остаться блестящим актером. По мнению депутата, украинский лидер просто "плюнул в лицо" оставшимся в живых ветеранам.