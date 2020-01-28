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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Немецкие журналисты сделали "освободителями" Освенцима США

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Немецкие журналисты сделали
Освенцим, pixabay.com

Немецкое издание Der Spiegel в минувшее воскресенье, 26 января, заявило, что крупнейший лагерь смерти нацистов "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) 75 лет назад был освобожден американской армией.

Пользователи сети незамедлительно отреагировали на это заявление, после чего газета принесла извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку" и добавило, что воспринимает критику со стороны читателей как "абсолютно справедливое наказание".

Позже редакция Der Spiegel исправила свою первоначальную публикацию и указала, что концлагерь, где убили 1,5 млн человек, 27 января 1945 года освободила Красная армия.

ЕТ

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