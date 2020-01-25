Депутат от партии «Согласия»: Думаю, что партии в Рижской думе найдут общий баланс

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25 января 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

депутат Юрмальской думы от «Согласия» Елизавета Кривцова, фото соцсети

То, что сейчас происходит в Рижской думе – несомненно кризис. Две лидирующие партии («Согласие» и «Честь служить Риге») не могут договориться насчет городского бюджета. Более того, партия «Согласие» инициирует отставку мэра Риги Олега Бурова. Что происходит в городском самоуправлении? Когда наступит мир и покой? Специально для «Аргументов Недели» комментарии депутата Юрмальской думы от «Согласия» Елизаветы Кривцовой.

«Конечно, утверждать бюджет – не так и просто. Так было всегда. Мне сложно, конечно, прогнозировать ситуацию. То, что сейчас происходит между партиями «Согласие» и «Честь служить Риге» - разлад. Следует найти здоровый баланс, чтобы продолжить работу. Я надеюсь, что он будет найден. Меня радует то, что обе партии хотят договориться. Если честно, то обе стороны хороши. Но работу же следует продолжать. После ухода Нила Ушакова с должности мэра нужно найти новый механизм сотрудничества, чтобы вернуться к нормальной работе. Думаю, что такой момент настанет. А что касается роспуска думы…. Тут очень сложно прогнозировать. Уже данный вопрос откладывался. Следует учитывать некоторые факторы: мнение оппозиции, желание Сейма. Пока никто не торопится. Сейчас главное – найти партиям общий язык».