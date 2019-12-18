Сейм Латвии передал законопроект о роспуске Рижской думы в комиссию по финансам

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18 декабря 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума, ok.ru

Сегодня, 18 декабря, Сейм Латвии на внеочередном заседании передал законопроект о роспуске Рижской думы в комиссию по бюджету и финансам.

За передачу законопроекта проголосовали 50 депутатов, против – 45. Изначально законопроект планировалось передать в комиссию по вопросам госуправления и самоуправлений. Но, по просьбе депутата «Развитие. За!» Виты Анды Терауды, данный документ был передан комиссии по бюджету и финансам.

Председатель фракции Сейма «Развитие.За!» Даниэлс Павлютас: «Роспуск думы – чрезвычайное событие и в законе установлены высокие требования к роспуску. Дума самоуправлений разрушила веру жителей в то, что она может работать в соответствии с законом».

Вячеслав Домбровский, депутат Сейма (партия «Согласие»): «Речь не идет о том, что Рижская дума плохая или хорошая, а о ценностях и оправдывают ли средства цели. Рижскую думу избрали рижане на открытых и честных выборах. Сейчас проигравшие хотят распустить думу».

Когда могут состоятся внеочередные выборы в Рижскую думу? И состоятся ли?

Комментирует политолог Янис Григалис: «Думаю, что роспуск Рижской думы состоится. Все к тому и идет. Есть ли законные основания? В юридическом аспекте есть пункт в Законе о самоуправлениях, предусматривающий роспуск думы если есть нарушения. А они есть. Проблемы с вывозом мусора. Насколько серьезная и обоснованная причина? Могу сказать, что такая нынче демократия. Когда может состоятся роспуск? Сперва планировали на 29 февраля, но думаю, что реально в марте».

Мэр Риги Олег Буров: «Нонсенс! Проигравший министр на выборах, но министр, инициировал роспуск Рижской думы. О каких законных основаниях роспуска думы идет речь? Оснований нет. Сейчас юристы работают, но насколько справедливо будет решение по данному вопросу – не знаю. Есть цель –распустить! О какой демократии можно говорить?».