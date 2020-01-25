В МИД России высылку дипломатов из Болгарии назвали

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25 января 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ. Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Софии выслать двух российских дипломатов из Болгарии.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», – говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России.

В МИД РФ также добавили, что «оставляют за собой право принять ответные меры».

24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии. По данным ведомства, никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было.