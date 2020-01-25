Захарова поздравила жителей Китая с наступлением Нового года на китайском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 25 января, поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Дипломат записала поздравление на китайском языке.

Новый год по лунному календарю или Праздник Весны (Чуньцзе) является самым главным праздником года для китайцев. В 2020 году он пришелся на 25 января.

Мария Захарова владеет китайским языком. Известно, что в 2003 году дипломат защитила кандидатскую диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века".