//Общество 13+
Эксперт рассказал, как встретить Китайский новый год, чтобы стать счастливым
24 января 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//Общество 13+
24 января 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Проект «Северный поток - 2» с высокой долей вероятности «умрет» в будущем. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Джон Хербст, бывший посол…
В мире
Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать банковские карты к оплате.
Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Важная информация для собственников жилья: что изменится в ЖКХ?
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Начиная со следующего года Всемирное антидопинговое агентство получит возможность получать любую информацию от антидопинговых организаций и любые…
Названы ранние признаки заражения смертельно опасным коронавирусом, появившемся некоторое время назад на территории Китая. Соответствующую информацию…
Православный старец Владислав Шумов в свое время предсказал вооруженный конфликт между Китаем и Россией. Об этом рассказывается в материале, который…
Правительству премьер-министра Латвии исполнился год. Чем запомнился этот год? Митингами и забастовками учителей, врачей. Увеличением финансирований…
Александр Петров опубликовал фотографию своей девушки в купальнике
Журналистка Божена Рынска поделилась с подписчиками своими представлениями о воспитании детей. По её мнению, искусство воспитания во многом похоже на дрессировку домашних…
Жаркое из блогов
ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.
В мире
Врач-инфекционист Алексей Ртищев в пятницу, 24 января, рассказал, насколько безопасно в условиях стремительно распространяющегося коронавируса получение товаров из Китая…
Популярное шоу «Слабое звено» возвращается. Первые выпуски зрители увидят в феврале – Киселева вновь появится на экранах в образе бескомпромиссной ведущей. Победитель…
То, что в Латвии не хватает денег на учителей, врачей, воспитателей – понятно! То, что людей, простите, «пачками» увольняют, повально закрывают больницы, предприятия…
Обозначены пять основных признаков, говорящих об инсульте головного мозга. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации…
Текущий год должен стать переломным для Украины. С соответствующим прогнозом выступил одесский предсказатель Влад Росс, ученик астролога Павла Глобы. Об этом говорится…
Герцог и герцогиня Сассекские, которые недавно приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми, временно лишились своего…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию простой формальностью.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу рассказал, при каких условиях жители страны "съедят" его в течение года. По его словам, речь в данном вопросе идет…
Шоу-бизнес
Юрий Лоза предположил, что его пытались отравить. Музыкант рассказал о странном конверте с неизвестным содержимым, который обнаружил возле входной двери.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в пятницу, 24 января, прокомментировал недавнее решение руководства Германии выделить на помощь…
В пятницу, 24 января, стало известно, что из жизни ушел исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Питер Салама. Об этом сообщил гендиректор…
Добровольная пожарная охрана в прошлом году самостоятельно потушила более 5,5 тысяч пожаров. Пожарные волонтеры 22,6 тысяч раз оказывали помощь в тушении огня…
Жителей Московской области в грядущую субботу, 25 января, ожидают сильный ветер и мокрый снег. Соответствующее предупреждение распространили сегодня днем сотрудники…
Происшествия
В Рязани в четверг, 23 января, умерла Алла Левушкина – старейший практикующий хирург страны. Женщина скончалась в возрасте 92 года. Прощание с врачом пройдет 25 января…
В пятницу, 24 января, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут в любой момент договориться о встрече. Политики…
Жаркое из блогов
"Если государство таки возьмёт и поменяет политику относительно картин в музеях и начнет их продавать — за какую примерно цену купят эти картины? Какова ожидаемая…
Общество
Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…
В Гонконге не менее 119 человек, у которых были выявлены признаки заражения пневмонией нового типа, госпитализированы и помещены в карантин. Об этом в пятницу сообщили…
Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл признался, какие у него отношения с дочерью. «В итоге все они мне должны: королевская семья должна, Гарри должен…
В ответ на распространение радикального феминизма в Великобритании появился новый тренд - движение traditional housewife («Традиционная домохозяйка»). В топ в соцсетях…
В международном аэропорту города Ухань в Китае отменили все рейсы на Москву. Причина – новый тип коронавируса, «родиной» которого и стал этот китайский город.
В пятницу одну из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелеву башню – закрыли для посещений. Согласно последней информации, данные меры были приняты из-за забастовки…
Ученые из Великобритании недавно восстановили голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад. У данной мумии прекрасно сохранились голосовые…
В пятницу, 24 января, телецентр "Останкино" в Москве проверяют после поступления информации о "минировании". Анонимные сообщения о бомбах коснулись ранее сегодня около…
Главный онколог медицинского центра Управления делами президента России Михаил Давыдов рассказал о профилактике рака. По данному вопросу специалист высказался в разговоре…
Посол Украины в Румынии Александр Банков выразил сожаления в связи с опубликованием перевода на английский язык выступления Владимира Зеленского по случаю Дня соборности…
Стало известно, что главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Данную информацию предоставил председатель…
Актриса Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына Алексея, который на прошлой неделе был экстренно госпитализирован. Звезда пожаловалась, что из-за неправильного…
Татьяна Чердынцева родилась в Минске. У неё почти 90 ролей в кино. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Смерть Шпионам. Операция «Ударная…
Названы симптомы рака легких, которые проявляются на лице человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад медицинские специалисты…
Общество
Версий много, дело, как говорится, темное. Сами братья не распространялись на этот счет. В приговоре целый букет преступлений: антисоветские высказывания, пораженческие…
Об эхинококкозе мало кто слышал – болезнь, как говорится, не на слуху. Но на самом деле она весьма распространена и фиксируется ежегодно практически во всех субъектах…
Олимпийская чемпионка Алина Загитова похвасталась перед подписчиками потрясающей формой. Недавно фигуристка заявила о том, что решила приостановить спортивную карьеру…
Всемирно известный актер кино и телевидения, уроженец Германии Тиль Швайгер обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в попытках воспрепятствовать…
Главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз напомнила, что завтра начинается празднование Нового года по китайскому календарю и рассказала, как отметить этот…
Андрей Кончаловский заговорил в своём Instagram-аккаунте о смерти. 82-летний режиссёр порассуждал с подписчиками о призвании и таланте, а также о том, на что стоит…
Спорт
В Ташкенте прошла пресс-конференция трёхкратной чемпионки мира, чемпионки Европы, чемпионки Азиатских игр, участницы 7 летних Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной…
Скандал вокруг критических высказываний премьера Украины Алексея Гончарука в адрес Владимира Зеленского стал «первой мощной атакой» на главу государства. Об этом заявил…
Глава Филиппин Родриго Дутерте в беседе с журналистами сравнил отношение России и Соединенных Штатов Америки к своей стране. По словам политика, Вашингтон смотрит…
15-летнему пензенскому девятикласснику стало плохо на уроке английского, он потерял сознание и ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался.
Прохор Шаляпин недавно расстался с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, но в одиночестве артист пребывал недолго. Сейчас он путешествует с новой возлюбленной…
В интернете опубликовали «неизвестные пророчества Ванги» для России на текущий год. Предсказания, приписываемые болгарскому медиуму, содержатся в материале, появившемся…
Санитарно-карантинный контроль был усилен в международном секторе аэропорта Благовещенска с целью профилактики распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщили…
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…
Происшествия
В одну из больниц Омска доставили двух молодых мужчин 28 и 37 лет. У одного были диагностированы рубленые раны головы, уха и руки, у второго - переломы виска и основания…
СМИ сообщают, что решение принца Гарри и герцогини Меган покинуть Великобританию негативно сказалось на здоровье королевы Елизаветы II. Накануне она не появилась на очень…
Отечественная актриса Екатерина Волкова долгое время скрывала от общественности «страшный диагноз». Об этом рассказывается в появившемся в интернете анонсе телевизионной…
Мокрый снег, ветер и гололед стали причиной нескольких аварий в Сочи. По данным синоптиков, 24 января столбик термометра здесь опустится до минус 5 градусов, а в…