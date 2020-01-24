Эксперт рассказал, как встретить Китайский новый год, чтобы стать счастливым

Подчеркивается, что для китайцев это главный праздник года – они будут отмечать его в течение пятнадцати дней, сообщает Радио Sputnik . Люди, живущие по другим календарям, могут взять на вооружение традиции Китая, встретить Новый год еще раз и получить возможность загадать заветные желания снова.

Перед праздником необходимо тщательно убраться дома и подготовить красные коробки и конверты для подарков. Белый и черный цвета следует полностью исключить. Рекомендуется дарить деньги, однако желательно, чтобы в сумме присутствовали цифры 8, 6 и 9 – они притягивают богатство. А вот цифры 4 в сумме быть не должно – она символизирует смерть.

Кроме того, существует традиция дарить два мандарина – гости преподносят их хозяевам, а хозяева, провожая их, также дарят два мандарина. Можно презентовать чай, фрукты, косметику и различные средства, укрепляющие здоровье. Есть и список вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить: обувь, часы, зонты, острые предметы, груши и хризантемы.

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