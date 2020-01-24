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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт рассказал, как встретить Китайский новый год, чтобы стать счастливым

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт рассказал, как встретить Китайский новый год, чтобы стать счастливым
празднование Китайского нового года, pixabay.com
Главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз напомнила, что завтра начинается празднование Нового года по китайскому календарю и рассказала, как отметить этот праздник, чтобы стать счастливым.
 
Подчеркивается, что для китайцев это главный праздник года – они будут отмечать его в течение пятнадцати дней, сообщает Радио Sputnik. Люди, живущие по другим календарям, могут взять на вооружение традиции Китая, встретить Новый год еще раз и получить возможность загадать заветные желания снова.
 
Перед праздником необходимо тщательно убраться дома и подготовить красные коробки и конверты для подарков. Белый и черный цвета следует полностью исключить. Рекомендуется дарить деньги, однако желательно, чтобы в сумме присутствовали цифры 8, 6 и 9 – они притягивают богатство. А вот цифры 4 в сумме быть не должно – она символизирует смерть.
 
Кроме того, существует традиция дарить два мандарина – гости преподносят их хозяевам, а хозяева, провожая их, также дарят два мандарина. Можно презентовать чай, фрукты, косметику и различные средства, укрепляющие здоровье. Есть и список вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить: обувь, часы, зонты, острые предметы, груши и хризантемы. 
 
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