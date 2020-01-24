Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии - Косачёв

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии. Болгария заявила о высылке двух дипломатов из-за обвинений в шпионаже.
Сенатор Константин Косачёв заявил, что Россия должна зеркально ответить на действия болгарских властей.
"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными", - пояснил политик.
По словам Косачёва, нет "никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа" и в случае с высылкой российских дипломатов.
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