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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии - Косачёв

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии - Косачёв
Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии.  Болгария заявила о высылке двух дипломатов из-за обвинений в шпионаже.

Сенатор Константин Косачёв  заявил, что Россия должна зеркально ответить на действия болгарских властей.
"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными", - пояснил политик.

По словам Косачёва, нет "никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа" и в случае с высылкой российских дипломатов.

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