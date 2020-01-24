Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии - Косачёв

//В мире 13+

24 января 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии. Болгария заявила о высылке двух дипломатов из-за обвинений в шпионаже.

Сенатор Константин Косачёв заявил, что Россия должна зеркально ответить на действия болгарских властей.

"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными", - пояснил политик.

По словам Косачёва, нет "никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа" и в случае с высылкой российских дипломатов.



Читайте также:

В Болгарии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата