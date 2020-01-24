В Болгарии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

В Болгарии объявили двух дипломатов из Российской Федерации персонами нон грата. Соответствующие ноты вручили российскому послу в столице Болгарии Софии.
При этом в Болгарии не предоставили никаких фактов, которые бы доказывали, что российские дипломаты на территории иностранного государства занимались деятельностью, не совместимой с их статусом.
Отмечается, что в сложившейся ситуацией за Москвой остаётся право на принятие ответных мер, в том числе высылку болгарских дипломатов.
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