В Болгарии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

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24 января 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Болгарии объявили двух дипломатов из Российской Федерации персонами нон грата. Соответствующие ноты вручили российскому послу в столице Болгарии Софии.

При этом в Болгарии не предоставили никаких фактов, которые бы доказывали, что российские дипломаты на территории иностранного государства занимались деятельностью, не совместимой с их статусом.

Отмечается, что в сложившейся ситуацией за Москвой остаётся право на принятие ответных мер, в том числе высылку болгарских дипломатов.

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