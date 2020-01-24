Путин удивил палестницев отношением к солдатам

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24 января 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин поразил палестинцев своим отношением к солдатам. Инцидент произошел во время встречи российского лидера с Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Во время прохода по ковровой дорожке в резиденции палестинского политика у одного из солдат почетного караула с головы слетела фуражка. Головной убор упал возле российского президента, после чего Путин поднял её, одел обратно на голову военного и как ни в чем не бывало проследовал дальше. Видеозапись случившегося распространилась в арабском мире, а палестинцы высоко оценили поступок президента России.

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