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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин удивил палестницев отношением к солдатам

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Путин удивил палестницев отношением к солдатам
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин поразил палестинцев своим отношением к солдатам. Инцидент произошел во время встречи российского лидера с Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Во время прохода по ковровой дорожке в резиденции палестинского политика у одного из солдат почетного караула с головы слетела фуражка. Головной убор упал возле российского президента, после чего Путин поднял её, одел обратно на голову военного и как ни в чем не бывало проследовал дальше. Видеозапись случившегося распространилась в арабском мире, а палестинцы высоко оценили поступок президента России.

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