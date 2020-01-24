Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента

Дмитрий Козак, который ранее занимал пост вице-премьера РФ, в пятницу, 24 января, стал заместителем руководителя администрации президента России. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В тексте документа говорится: "Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации". Об этом сообщили в Кремле, передает kp.ru.
Ранее сегодня также стало известно, что бывший руководитель Министерства Культуры Владимир Мединский и экс-глава Министерства экономического развития Максим Орешкин стали помощниками президента страны.
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