Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента

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24 января 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, Russian Government/via Globallookpress.com

Дмитрий Козак, который ранее занимал пост вице-премьера РФ, в пятницу, 24 января, стал заместителем руководителя администрации президента России. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В тексте документа говорится: "Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации". Об этом сообщили в Кремле, передает kp.ru.

Ранее сегодня также стало известно, что бывший руководитель Министерства Культуры Владимир Мединский и экс-глава Министерства экономического развития Максим Орешкин стали помощниками президента страны.

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