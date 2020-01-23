Макрон поддержал предложение Путина о встрече глав Совбеза ООН

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти холокоста.
"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе", - заявил Эммануэль Макрон.
Французский лидер добавил, что следует провести саммит с участием России, Соединенных штатов Америки, Китая, Франции и Великобритании о проблемах безопасности, потому что необходимо "обеспечить устойчивость мирового порядка".
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