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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Макрон поддержал предложение Путина о встрече глав Совбеза ООН

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Макрон поддержал предложение Путина о встрече глав Совбеза ООН
Глава Франции Эммануэль Макрон, фото: globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти холокоста.

"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе", - заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что следует провести саммит с участием России, Соединенных штатов Америки, Китая, Франции и Великобритании о проблемах безопасности, потому что необходимо "обеспечить устойчивость мирового порядка".

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