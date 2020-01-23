Макрон поддержал предложение Путина о встрече глав Совбеза ООН

//Политика 13+

23 января 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Франции Эммануэль Макрон, фото: globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти холокоста.

"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе", - заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что следует провести саммит с участием России, Соединенных штатов Америки, Китая, Франции и Великобритании о проблемах безопасности, потому что необходимо "обеспечить устойчивость мирового порядка".

Читайте также:

1. Путин предложил организовать встречу пяти лидеров стран СБ ООН

2. Путин в Израиле поделился потрясшей его информацией о мужестве жителей блокадного Ленинграда