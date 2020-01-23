Путин в Израиле поделился потрясшей его информацией о мужестве жителей блокадного Ленинграда

//Общество 13+

23 января 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Владимир Путин, выступая в Израиле на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", поделился потрясшей его информацией о мужестве ленинградцев.

Путин напомнил, что 27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны: была окончательно снята блокада Ленинграда.

А ровно через год, 27 января 1945 года Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти – Освенцима. "Именно этот день стал Международным днём памяти жертв Холокоста", - сказал он.

Путин отметил, что в истории множество примеров стойкости, подвигов, масштабных человеческих трагедий, но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя. "Ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что на днях его потряс еще один факт, зафиксированный в документах времен войны. "За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сообщил Путин. Он отметил, что лишённые еды, света, тепла, люди продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений.

Читайте также:

На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился