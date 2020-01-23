Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин в Израиле поделился потрясшей его информацией о мужестве жителей блокадного Ленинграда

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Путин в Израиле поделился потрясшей его информацией о мужестве жителей блокадного Ленинграда
фото с сайта Кремля

Владимир Путин, выступая в Израиле на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", поделился потрясшей его информацией о мужестве ленинградцев.

Путин напомнил, что 27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны: была окончательно снята блокада Ленинграда.

А ровно через год, 27 января 1945 года Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти – Освенцима. "Именно этот день стал Международным днём памяти жертв Холокоста", - сказал он.

Путин отметил, что в истории множество примеров стойкости, подвигов, масштабных человеческих трагедий, но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя. "Ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что на днях его потряс еще один факт, зафиксированный в документах времен войны. "За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сообщил Путин. Он отметил, что лишённые еды, света, тепла, люди продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений.

Читайте также:

На церемонии в Израиле Путин был растроган, а Лавров прослезился

ИЧ

//картина дня

На Украине анонсировали вторжение террористов на крымский полуостров. Утверждается, что это произойдет 2 мая. «Аргументы недели» выяснили, кто стоит за этой акцией.

На Украине анонсировали вторжение террористов на крымский полуостров. Утверждается, что это произойдет 2 мая. «Аргументы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скоропостижно умерла в возрасте 26 лет. Для коллег, друзей, воспитанников Рузавиной и их родителей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин 23 января в Иерусалиме встретился с Яффой Иссахар, матерью израильтянки Наамы Иссахар, задержанной прошлой весной в транзитной зоне аэропорта…

//новости ан

Адвокат стендап-комика Александра Долгополова Леонид Соловьев сообщил, что его доверитель уехал из России. Отмечается, что житель Орехово-Зуево подал заявление в полицию…

//новости ан

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram видео с экспертом ООН по биотерроризму, российским инфекционистом Владимиром Никифоровым. По словам доктора…