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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков прокомментировал сокращение населения Украины

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков прокомментировал сокращение населения Украины
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал информацию о сокращении населения Украины, проследив прямую зависимость этого факта с отношениями Незалежной и РФ.

"С 2001 г. население Украины сократилось на 11.45 млн человек и составляет ныне 37 млн. Чем больше трескотни о "вступлении в ЕС" и "мощной Украине", в т.ч. перед пустым залом в Давосе, чем меньше объем торгово-экономических связей с Россией, тем больше людей уезжает. Прямая зависимость", - отметил политик.

Ранее российский сенатор высмеял идею украинского лидера Владимира Зеленского взять Украину в ЕС вместо Британии: "Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину", - отметил Пушков, - "За гранью здравого смысла".

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