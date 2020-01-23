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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Эксперт оценил идею заменить Великобританию Украиной в Евросоюзе

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт оценил идею заменить Великобританию Украиной в Евросоюзе
Фото: соцсети

Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что выход Великобритании из ЕС – отличный повод принять туда Украину. Эксперт прокомментировал слова украинского президента.

По мнению председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, слова Зеленского не могут вызвать ничего, кроме смеха. Политолог считает, что подобные заявления указывают на безысходность президента, передаёт Радио Sputnik.

«Киеву нужно делать ставку повыше, поднимать планку из расчета, что хотя бы "три сольдо" в карман упадет. Ничего лучше не придумали, как всем рассказать о том, что на них очень высокая цена. Только все окружающие эту цену до сих пор не рассмотрели», - считает Колесниченко.

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