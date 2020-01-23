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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Польше создали спецштаб для отслеживания выступления Путина в Израиле

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Польше создали спецштаб для отслеживания выступления Путина в Израиле
Президент России Владимир Путин, фото: President of Russia _ via Globallookpress.com

В Польше создали специальный штаб по отслеживанию и реагированию на выступление президента РФ Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле, заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

Дворчик пообещал сразу же реагировать на происходящее в Израиле, если возникнет такая необходимость. Особенно пристально собираются следить за речью главы Российской Федерации, так как, по мнению польских властей, выступление Путина может выставить Польшу в невыгодном свете.

В Варшаве считают, что выступление Путина может стать "попыткой навязать собственную версию истории". Как указал в эфире Польского радио премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава "не даст себя спровоцировать, но готова ответить на то, что, возможно, произойдет в Иерусалиме".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не поедет на World Holocaust Forum, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности, России и Германии, а Польши - нет.

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