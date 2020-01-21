Захарова назвала материал польского премьера об Освенциме

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21 января 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: Instagram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook оценила статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР и Красной Армии в освобождении Польши в американской газете Politico.

Политик, в частности, назвал СССР "пособником нацистской Германии", а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и концлагеря Освенцима якобы сильно преувеличены. Он также отметил, что концлагерь "мог быть освобожден и раньше", и обвинил СССР в задержке на полгода.

Мария Захарова перечислила несколько пунктов, по которым у нее есть претензии к этой статье. Она отметила, что премьер почему-то забыл упомянуть, что до войны польское руководство "заигрывало с Гитлером, и апофеозом этой политики стало позорное участие Варшавы в разделе Чехословакии".

Кроме того, Моравецкий забыл рассказать, что нежелание Варшавы сотрудничать с Москвой послужило одной из причин провала англо-франко-советских переговоров о заключении договора о взаимопомощи летом 1939 года, которые в случае их успеха могли бы предотвратить начало Второй Мировой войны.

"Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней. Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека",- пишет официальный представитель российского МИД.

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