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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Назначен новый глава Пенсионного фонда РФ

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Назначен новый глава Пенсионного фонда РФ
фото: Максим Топилин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность председателя правления Пенсионного Фонда экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Известно, что он занимал свой пост с 2012 года.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что бывший глава ПФР Антон Дроздов занял пост заместителя министра финансов. Кроме этого, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства.

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