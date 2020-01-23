Назначен новый глава Пенсионного фонда РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность председателя правления Пенсионного Фонда экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Известно, что он занимал свой пост с 2012 года.
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что бывший глава ПФР Антон Дроздов занял пост заместителя министра финансов. Кроме этого, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства.
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