Новым министром спорта стал Олег Матыцин

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22 января 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Матыцин, globallookpress.com, © Dan Yuqi

Президент Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин во вторник, 21 января, был назначен новым министром спорта России.

Матыцин, который является президентом FISU с 2015 года, заменил бывшего олимпийского фехтовальщика Павла Колобкова, чтобы возглавить министерство с непростой задачей улучшить имидж России на мировой спортивной арене.

Задачей 55-летнего футболиста, который также входит в комиссию по олимпийскому образованию Международного олимпийского комитета (МОК), станет усиление Россией борьбы с четырехлетним запретом на ведущие международные спортивные соревнования.

Матыцин заявил ранее журналистам, что не планирует отказываться от своей должности в FISU.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в прошлом месяце запретило россиянам участвовать в соревнованиях всех уровней под своим флагом. Теперь российские спортсмены не попадут на Олимпийские игры в Токио в этом году, а также пропустят Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Апелляция России против санкций, которая также запрещает ей принимать у себя или участвовать в тендере на ряд крупных спортивных мероприятий, будет рассмотрена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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