Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию провела заседание

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21 января 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Москве состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Участие в нем принял председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко (он включен в состав рабочей группы распоряжением главы государства).

Мероприятие прошло в Московском государственном юридическом университете. На заседании речь шла о повышении эффективности координации между органами власти, также обсуждалась внешняя реакция на внесение изменений в Конституцию. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на заседании выступил с предложением разрешить муниципалитетам формировать общественную милицию.

Как отметил Юрий Бурлачко, на нем был поднят вопрос о необходимости широкого обсуждения поправок в Конституцию в регионах. Об этом говорили сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и секретарь Общественной палаты России, заслуженный юрист РФ Лидия Михеева. Мнения граждан нужно обобщать и учитывать – с этой целью запланирован ряд встреч членов рабочей группы в регионах для разъяснения сути поправок и сбора предложений граждан.

— Необходимо обсудить все с общественностью на местах. Группа работает в режиме максимальной гласности. Для начала должна сложиться общая картина, чтобы понять, какие инициативы, исходящие от нашего региона, будут актуальными. Принципиальной разницы, от кого инициативы последуют, нет, лишь бы они отвечали интересам населения. Важно, чтобы общая концепция учитывала весь спектр мнений и соответствовала запросам общества. Безусловно, в Законодательном Собрании Краснодарского края мы будем очень предметно и всесторонне рассматривать имеющиеся предложения, – сказал Юрий Бурлачко.

Очередное заседание рабочей группы планируется провести в конце текущей недели.