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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве
Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит.

Такую информацию сообщили инсайдеры в правительстве изданий Bloomberg, РБК и Forbes. Другой источник РБК сообщил, что назначение Силуанова главой Минфина обсуждается.

Напомним, Антон Силуанов возглавляет Министерство финансов с 2011 года, в мае 2018 года, после переназначения Дмитрия Медведева премьер-министром, он был назначен еще и первым вице-премьером.

Как заместитель председателя правительства Силуанов курировал вопросы межбюджетных отношений, финансового мониторинга, привлечения иностранных инвестиций.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Силуанов исполняет обязанности первого вице-премьера и главы Минфина.

Президент России Владимир Путин 16 января своим указом назначил новым главой правительства Михаила Мишустина. Согласно Конституции, глава правительства в течение недели после своего назначения представить главе государства свои предложения о структуре правительства и кандидатуры министров и вице-премьеров. Мишустин должен сделать это до 23 января.

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