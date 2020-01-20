Украина заявила о готовности силой вернуть Донбасс

//Политика 13+

20 января 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.

"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому, и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли", - отметил он, передают украинские СМИ.

То, насколько это будет возможно, будет зависеть от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины, добавил Кривонос: "Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария".

Также замсекретаря СНБО заявил, что до принятия этого решения необходимо провести комплекс мероприятий: усилить санкций в отношении РФ, создать систему территориальной обороны на Украине и усилить украинскую армию.

Читайте также:

1. Украинский политолог нашел ключ к прекращению гражданской войны в Донбассе

2. Генерал раскрыл выпустившего ополченцев из Славянска «предателя» в Генштабе ВСУ