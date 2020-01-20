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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Украина заявила о готовности силой вернуть Донбасс

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Украина заявила о готовности силой вернуть Донбасс
фото: pixabay.com

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.

"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому, и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли", - отметил он, передают украинские СМИ.

То, насколько это будет возможно, будет зависеть от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины, добавил Кривонос: "Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария".

Также замсекретаря СНБО заявил, что до принятия этого решения необходимо провести комплекс мероприятий: усилить санкций в отношении РФ, создать систему территориальной обороны на Украине и усилить украинскую армию.

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