Экстренное сообщение Латвийской Православной Церкви: Крещенские окунания в Риге отменены

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19 января 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото Илоны Кравченок

Сегодня, 19 января, Крещенские купания в Риге отменены. Об этом экстренно сообщила пресс-служба Латвийской Православной Церкви.

Православный священник: Просите прощения у святых! Просите!

«В связи с неустойчивыми погодными условиями на реке Даугаве начался частичный ледоход, который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со службами безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей. Чин великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится, но окунания в Риге отменены».

Было не очень ясно, а какой частичный ледоход помешал? В Риге стоит «плюсовая» температура.

Зато в Даугавпилсе прошло массовое крещенское купание. По информации латгальских СМИ, желающих окунуться было много! Отсутствие снега и вырубленного из льда креста немного разрушило традиционный колорит, но по словам протоиерея Дионисия Горюнова, «такая погода не испортит нам праздничного настроения».

Действительно, для верующего человека капризы природы значения не имеют!

Ранее митрополит Рижский и всея Латвии Александр заявил, что одно купание в крещенской купели смыть все грехи не может и крещением не является. Церковь никого не зовет и не агитирует на крещенские купания, а просто создает условия для тех, кто имеет потребность очиститься в день омовения.